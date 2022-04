Starbucks, nuova apertura in Italia: l’annuncio più atteso

La nota catena di Seattle apre un nuovo punto vendita in Italia. File chilometriche per il marchio più famoso.

Starbucks ha aperto uno store nella città più importante del nostro Paese, dove ancora non era approdato.

Il negozio della nota catena americana ha aperto i battenti a Castel Romano, nell’outlet alle porte di Roma.

File chilometriche per assaporare i prodotti marcati Starbucks. E anche in questa occasione la ricetta è stata perfezionata per soddisfare le richieste degli italiani.

Una delle principali novità dei nostri punti vendita è la proposta gastronomica studiata proprio sui gusti e le tradizioni del Bel Paese: “A partire dalla colazione con un’offerta di fragranti croissant sfornati ogni giorno in store e farciti al momento con una scelta di creme, per poi passare allo Snack Lunch, che prevede una varietà di panini farciti al momento”, si legge in una nota.

Starbucks: nuova apertura alle porte di Roma

Il negozio è stato inaugurato il 5 aprile 2022, sorge all’interno dell’Outlet di Castel Romano a circa 30 km a Sud della Capitale, ed è il primo punto vendita del Lazio.

Anch’esso mantiene lo stesso stile contemporaneo che contraddistingue il brand, con wi fi gratuito, vasta scelta di bevande a base di caffè e thè.

Nel primo giorno di apertura sono stati tanti i clienti che hanno atteso in fila per entrare all’interno dello store. Soprattutto nel primo week end di apertura la coda è stata costante per tutta la giornata, tuttavia come gli stessi clienti hanno commentato su Twitter l’attesa non è stata interminabile ma il movimento abbastanza gestibile.

La filiale di Roma è la sedicesima in Italia, la prima è stata inaugurata in piazza Cordosio a Milano. Proprio la società di Seattle ha annunciato di voler aprire altri 20 punti vendita nel nostro Paese, entro la fine del 2023. Ma quali saranno le prossime città pronte ad accogliere la catena americana?