Maria De Filippi, retroscena clamoroso in amore: chi c’era nella sua vita prima di Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve della tv. Ma chi c’era nella vita della Regina della Mediaset prima di lui?

Tra le coppie più longeve e seguite nel mondo dello spettacolo abbiamo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La coppia della tv è un esempio di vita e di amore indissolubile per tutti.

Secondo le indiscrezioni del gossip nazionale tra di loro pare non ci sia quasi mai stato uno screzio. Anche se fosse nata una piccola incomprensione i due volti dello spettacolo hanno sempre saputo ritrovarsi, consapevoli di un legame molto forte e tanti obiettivi in comune.

I due si sono conosciuti nel lontano 1990 e dopo appena cinque anni sono convolati a nozze. La differenza enorme d’età non è mai stato un problema, contrariamente ai trascorsi sentimentali della Regina della tv, tutt’altro che stabili.

Prima di Maurizio, la conduttrice di “Amici” era fortemente legata ad un tale, oggi un potente imprenditore nel campo farmaceutico

Maria De Filippi, chi c’era prima di Maurizio Costanzo: le parole del suo grande ex

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Mercedesz Henger come un diamante raro, senza reggiseno alla première è illegale. Gli occhi cadono proprio lì – FOTO

La regina della tv, Maria De Filippi e il conduttore del celebre show in seconda serata sempre su Canale 5, Maurizio Costanzo rappresentano una delle coppie più solide dello spettacolo, ormai dal 1990.

Nonostante la loro lontananza per motivi professionali, i due dietro le telecamere appaiono inseparabili e con tanti punti in comune. Il matrimonio per entrambi è stata la ciliegina sulla torta di due personaggi fatti l’uno per l’altro dietro alle quinte, come forse non tutti sanno.

Il rapporto tra Maria e Maurizio inoltre ha rappresentato un crocevia importante per la vita della Regina di canale 5. I trascorsi in amore di Maria infatti, seppur ‘sepolti’ e dimenticati affiorano tutti ad un tratto in seguito ad un’intervista molto significativa di un tale di nome Paolo.

Siamo di fronte ad uno degli imprenditori italiani più ricchi, ovvero uno dei professionisti più selezionati nel campo farmaceutico.

Il volto ‘sospetto’ è uscito allo scoperto, rammaricandosi per come sono andate a finire le cose tra lui e la De Filippi. “Mi dispiace ancora oggi di averla fatta soffrire… Ho fatto un grande errore”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Con te lì farà ancora più caldo” Veronica Ferraro mai vista così: dopo due anni dà il meglio di sé – FOTO

Dichiarazioni sconvolgenti e allo stesso tempo clamorose per come siamo abituati a vivere la nostra amata Maria, che allora riuscì a perdonarlo, nonostante tutto.