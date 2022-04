Veronica Ferraro non poteva mancare all’evento più atteso dell’anno: sta per iniziare Coachella 2022 e l’influencer sfoggia già il primo look

Dopo due anni in standby, tutto sta riprendendo forma. Coachella 2022 è pronto a ospitare milioni di persone e tra queste c’è Veronica Ferraro che ha già pubblicato un post sui social.

L’influencer e imprenditrice di trentacinque anni ha preso il primo aereo ed è volata in California dove la attendono giorni di divertimento e musica. Insieme a lei ci sono altri personaggi del mondo dello spettacolo e del web. Scopriamo insieme il primo look della Ferraro.

Veronica Ferraro, pancia scoperta e non solo: i fan in estasi – FOTO

La fondatrice di The Fashion Fruit non sta più nella pelle ed ha sfoggiato come primo look, un outfit strepitoso. Ha condiviso con i fan alcuni scatto mozzafiato dove il colore si unisce al paesaggio unico della California.

Le foto sono state scattate in una delle vie principali e le palme fanno da cornice alla sua bellezza alla quale è impossibile resistere.

“Felice di essere qui dopo due anni”, scrive Veronica Ferraro sotto al post. Indossa un paio di jeans, una maglia gialla sbottonata che mette in primo piano la pancia scoperta e il suo décolleté. Una borsa verde dà un tocco di colore e mette in risalto i suoi occhi chiari che non passano inosservati.

“Sempre splendente della natura divina d’amore” qualcuno ha aggiunto sotto agli scatti e poi ancora “Con te lì farà ancora più caldo“.

Non ci resta che attendere altri scatti che non tarderanno ad arrivare, Veronica Ferraro è pronta a condividere l’emozionante esperienza insieme ai fan che la supportano e sostengono ovunque. Senza la sua amica Chiara Ferragni non sarà la stessa cosa, ma riuscirà comunque a lasciare il segno a Coachella 2022.