Aveva solo 24 anni l’escursionista rinvenuto senza vita la scorsa notte nella zona dei Piani di Artavaggio (Como). A far scattare le ricerche erano stati i genitori che, qualche ora prima dopo il mancato rientro a casa del figlio, avevano chiamato i soccorsi.

Le squadre di emergenza, recatesi sul posto, hanno perlustrato la zona via terra e con un elicottero sino al tragico ritrovamento in una zona impervia. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe precipitato da un sentiero: un volo per centinaia di metri durante l’escursione che non gli ha lasciato scampo.

Si sono concluse tragicamente la scorsa notte, tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, le ricerche di Giovanni Borsatti, il ragazzo di 24 anni originario di Milano di cui non si avevano più notizie da alcune ore.

Il 24enne era partito per un escursione sui Piani di Artavaggio (Como), ma non era più rientrato a casa. A quel punto, in serata, riporta Il Giorno, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. In zona sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri che hanno dato il via alle operazioni di ricerca. Dopo alcune ore di perlustrazione, sia via terra che dall’alto con droni ed un elicottero, i soccorritori hanno rinvenuto ormai senza vita il giovane escursionista.

Il corpo giaceva in una zona molto impervia lungo il Sentiero degli Stradini tra i Piani di Bobbio ed i Piani di Artavaggio a Moggio. Le squadre, constatato il decesso, hanno recuperato la salma che, riferiscono i colleghi de Il Giorno, è stata poi trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lecco.

Si ipotizza che Giovanni possa essere rimasto vittima di un incidente durante l’escursione precipitando dal sentiero da un’altezza di centinaia di metri.