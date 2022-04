“Che panino hai?!”, Giulia Provvedi in bikini scatena il web. La FOTO con il posteriore in bella vista

Giulia Provvedi, una delle componenti del duo Le Donatella, ha pubblicato un post su Instagram da capogiro: ogni giorno che passa è sempre più bella

Giulia Provvedi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa quando insieme a sua sorella Silvia Provvedi decise di fondare il duo “Le Donatella” e provare a sfondare nel mondo della musica, partecipando ad un talent show. Il loro carisma le ha portate a restare sulla cresta dell’onda per molto tempo.

Giulia Provvedi, in questi anni, è stata sempre sotto ai riflettori per questioni di gossip e non solo. Infatti lei e sua sorella non hanno mai smesso di essere Le Donatella, e nel corso di tutto questo tempo le abbiamo viste partecipare a numerosi reality show. L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, hanno spinto le due donne al successo.

Giulia Provvedi, bellezza da capogiro: la FOTO fa record di likes

