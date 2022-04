Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo senza veli: la FOTO infiamma il web. Fan in fibrillazione

La bassista del gruppo vincitore agli “Eurovision Song Contest 2021” ha nuovamente stregato i suoi fan con uno scatto illegale completamente nuda.

Solo pochi giorni fa abbiamo visto Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi esibirsi al “Coachella Festival 2022” dove hanno stregato il pubblico con uno show di oltre 45 minuti che resterà sicuramente nella storia della musica mondiale.

I Maneskin non hanno esitato a mandare un messaggio in favore dell’Ucraina, epico l’urlo finale del frontman che ha inveito un “Free Ukraine, fu** Putin!”.

Quella che però non è passata inosservata sul palco sicuramente la bassista Victoria che si è presentata con un micro reggiseno di pelle e gli slip quasi inesistenti, una vera tentazione che ha immobilizzato tutti i presenti.

La giovane musicista infatti è un’habitué del calzare look spesso stravaganti o quasi del tutto invisibili, ma anche del mostrarsi con scatti social in cui è nuda nel suo letto. Avete per caso visto l’ultimo selfie pubblicato poche ore fa?

Victoria De Angelis senza veli mette ko tutti, da censura

