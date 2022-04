Per Ultimo in arrivo un’estate indimenticabile che lo porterà a esibirsi negli stadi. L’artista ha festeggiato un altro traguardo, svelando le sue emozioni a riguardo

Un’attesa lunga tre anni e che ha portato Ultimo a sfogare in più di un’occasione la frustrazione di non poter salire sul palco. Tuttavia il suo momento è arrivato, quest’estate prenderà vita il tour negli stadi che lo porterà nelle principali città italiane. L’artista si prepara alla partenza festeggiando un altro grande traguardo.

Lo fa condividendo con i propri fan le sue emozioni proprio come accaduto in passato. Questa volta si tratta di rivelare la propria gioia dinnanzi a una piacevole notizia che porta Ultimo a fare i conti con il supporto e l’amore dimostrato dal suo pubblico.

“Il mio più grande motivo d’orgoglio”, la dedica di Ultimo ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Dopo aver ottenuto il tutto esaurito nella tappe di Milano, Roma, Firenze e Napoli, Ultimo festeggia un altro traguardo: anche le date fissate a Modena e a Pescara sono state dichiarate sold out. Lo comunica attraverso un post sui social dove esprime tutta la sua gratitudine nei confronti dei propri sostenitori.

LEGGI ANCHE -> “Spero di avere questa fortuna”, Stash: dopo il lieto annuncio la confessione inaspettata

“Che ve devo dì!? Non c’è classifica, certificazione o riconoscimento che tenga” -scrive- “il mio più grande motivo d’orgoglio è e sarà sempre avere la possibilità di esibirmi di fronte a voi, di sentirvi cantare le mie canzoni“.

È proprio quello che accadrà a partire dal prossimo 5 giugno quando l’artista darà il via al suo tour con la data zero a Bibione, presso lo Stadio Comunale. Ultimo tornerà così a esibirsi dinnanzi ai suoi fan a tre anni di distanza dal suo ultimo concerto. Quindici le tappe che lo vedranno impegnato e che si concluderanno con i due concerti allo Stadio di San Siro di Milano.

“Grazie per il vostro amore, per la vostra fiducia, per il vostro sostegno“, sottolinea l’artista che lo scorso 25 marzo ha regalato al pubblico una nuova versione del suo ultimo album, “Solo“, contenente alcune tracce realizzate a piano e voce tra le mura di casa.

LEGGI ANCHE -> Al Bano, il pianto commuovente per Romina Power: “Lei solo sa il perché…”

Dopo numerosi spostamenti causati dall’emergenza sanitaria, i concerti negli stadi di Ultimo sono più vicini che mai. Il pubblico scalpita dalla voglia di condividere insieme al cantautore un’esperienza indimenticabile ed è proprio ai suoi fan che l’artista dà appuntamento: “Ci vediamo lì… dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano“.