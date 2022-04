Stash non sta più nella pelle: sta per diventare di nuovo papà e condivide la sua gioia con il pubblico che lo segue

Siamo soliti vederlo in tv come giudice di “Amici“, allegro e sempre con il sorriso sulle labbra. Si è fatto conoscere dal pubblico come uno dei cantante del gruppo The Kolors ed oggi è un personaggio molto affermato.

Stash è un concentrato di energia e genuinità con due priorità nella vita: il lavoro e la famiglia. E’ stato ospite a “Verissimo” in una delle ultime puntate ed ha fatto una rivelazione che ha commosso il pubblico.

Stash, l’annuncio commovente è già virale

Stash, il ragazzo dal sorriso incontenibile e lo sguardo unico, è stato uno degli ospiti di “Verissimo” lo scorso weekend e proprio in quell’occasione ha condiviso con il pubblico una notizia strepitosa: sta per diventare papà per la seconda volta.

“Quando ho saputo di aspettare una bambina, la prima volta, quindi con Grace, si è instaurato subito qualcosa di magico tra me e lei. Quindi vorrei che la nuova arrivata fosse femmina sia per il rapporto speciale che si instaura tra papà e figlia, ma anche per Grace, visto che avranno meno di due anni di differenza”. Ha affermato.

Poi ha aggiunto: “Mi immagino papà di tanti figli. Vorrei più figli possibile, se Dio dovesse darci questa fortuna, sarei felice. I figli sono una festa”.

Stash è innamorato della sua famiglia, le sue donne lo rendono un uomo felice della vita e della fortuna che ha avuto. Giulia Belmonte è la sua compagna e da qualche anno lo supporta e sostiene in ogni situazione.

Il cantante fa lo stesso con la sua amata e nonostante la loro giovane età, sono due genitori meravigliosi che non vedono l’ora di conoscere il loro secondo figlio. I fan sono impazziti dopo aver saputo la bella notizia ed ora sono sempre più curiosi di scoprire ulteriori dettagli al riguardo: sarà maschio o femmina?