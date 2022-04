“Lascialo in pace” Carolina Stramare nel mirino, la FOTO della verità

Carolina Stramare esce allo scoperto: finalmente si lascia andare e sui social spunta un dettaglio sul suo grande amore

E’ volata a Dubai dove sta trascorrendo giorni all’insegna del relax e del piacere. Così Carolina Stramare si mostra ai fan che non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Ha pubblicato da poco alcune foto che hanno già fatto il giro del web. Finalmente, dopo tanto tempo l’ex Miss Italia si lascia andare e viene allo scoperto. Chi c’è con lei?

Carolina Stramare, gli occhi dell’amore: mai vista così – FOTO

Da qualche tempo non si parla d’altro. Secondo i rumors Carolina Stramare sarebbe fidanzata con il calciatore Dusan Vlahovic. Nonostante le continue voci, nessuno dei due avrebbe confermato la love story, anzi l’ex Miss Italia avrebbe risposto ai fan affermando: “Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo”.

Eppure, i social mostrano altro. La modella è volata a Dubai dove ha trascorso anche le feste pasquali e non è da sola.

Anche se nelle foto pubblicate appare sempre lei in primo piano, c’è anche qualcun altro visto che in uno degli ultimi post la Stramare ha scritto: “Ciao Amore”.

I suoi occhi poi non possono nascondere la verità, ha uno sguardo intenso che esplode di romanticismo e felicità. In alcuni scatti che ha condiviso, oltre ad essere sempre più bella, è ancora più sensuale e seducente. “Ci hai già sfiancato Dusan, lascialo in pace”. Qualcuno ha commentato e poi ancora “Mi illumino di immenso ammirandoti”. Qualcun altro ha aggiunto: “Finalmente ti sei sbilanciata”.

Non ci resta che attendere l’ufficialità della storia, anche se per il momento né la modella né il calciatore sembrano voler confermarla. Intanto, però, i fan non hanno più alcun dubbio: Carolina Stramare è innamorata e il suo sguardo non ha bisogno di dichiarazioni. Negli ultimi tempi è ancora più bella, come mai? A voi la risposta.