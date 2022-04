Mediaset ha preso una decisione su “Avanti un altro” che lascerà il pubblico a bocca aperta, ecco cosa andrà in onda stasera

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano che da anni seguono i conduttori in tutti i programmi.

“Avanti un altro” è una delle trasmissioni con più audience degli ultimi tempi dove l’ironia e il talento dei due professionisti ha conquistato la fiducia e la stima dei telespettatori che non perdono neanche una puntata. C’è una novità, però, che potrebbe sconvolgere i fan del programma. Ecco di cosa si tratta.

Avanti un altro, la decisione inaspettata di Mediaset

Le puntate di “Avanti un altro” 2022 sono terminate, ma visto il successo Mediaset ha preso una decisione che piacerà molto agli italiani appassionati.

A quanto pare Paolo Bonolis e Luca Laurenti non abbandoneranno la televisione, ma continueranno a fare compagnia ai telespettatori con gli episodi del 2020, quando le registrazioni sono state stoppate a causa dell’arrivo del Covid.

In realtà, le puntate inedite del 2020, sono state mandate in onda a partire da metà marzo e poco prima della trasmissione, i diretti interessati avevano riferito al pubblico: “Nei cassetti di Mediaset ci sono 50 puntate di cui non si è mai avuto notizie. Sul web impazzano le domande e le richieste su che fine hanno fatto le 50 puntate mai mandate in onda… Da domani (oggi N.d.R.) queste 50 puntate mai andate in onda inizieranno ad essere trasmesse da Mediaset”.

Insomma, Mediaset non può proprio fare a meno dei due conduttori che con determinazione, impegno e tanto talento hanno conquistato la stima e l’affetto degli italiani che li seguono e supportano ovunque. “Ciao Darwin”, “Il senso della vita”, “Striscia la notizia” ed infine “Avanti un altro“, quale sarà il prossimo step per la coppia più amata dal pubblico? Stay tuned.