Michele Morrone è uno degli attori più affascinanti, ma cosa sappiamo sul suo passato? C’è un evento che lo ha cambiato

Attore, cantante, modello e stilista italiano. Fascino e sensualità non gli mancano e la sua bellezza ha conquistato milioni di fan che lo seguono e supportano in ogni situazione.

Il suoi nome è Michele Morrone, da tutti conosciuto per aver ottenuto un riconoscimento internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 giorni. L’attore, classe 1990, ha lavorato a progetti come Come un delfino, I medici, Squadra antimafia 6 e tanto altro ancora. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Michele Morrone, la grande ferita che non passa

Michele Morrone è molto amato dal pubblico soprattutto dalla cerchia femminile che non perde occasione di seguirlo sui social dove vanta di tredici milioni di follower. L’attore ha iniziato la sua carriera nel 2011 con la mini serie televisiva Come un delfino 2.

Morrone è anche un appassionato di musica e nel 2020 ha pubblicato l’album di debutto Dark Room.

Nonostante la sua vita professionale sia un successo dietro l’altro, l’attore nel corso degli anni ha dovuto affrontare molti momenti difficili che l’hanno messo a dura prova. All’età di dodici anni ha perso suo padre, operario edile morto nel 2003.

L’artista ha cercato di mantenere un certo riserbo sulla questione, non ha mai voluto esporsi sul lutto che ancora oggi si porta dietro. Soltanto in un’intervista per VanityFair ha rivelato: “Degli anni seguiti alla morte di mio padre non ho mai parlato e non voglio farlo. Quando ho perso mio padre avevo 12 anni. Di lì sono cominciate le difficoltà. Ho perso la brocca e fatto cose che credo sia meglio non ricordare. Non vorrei mai che un passato superato inficiasse la mia immagine odierna”.

Oggi, Michele Morrone è padre di due figli avuti dal suo matrimonio con Rouba Saadeh, una stilista libanese, con la quale è stato per otto anni. I due si sono separati nel 2018.