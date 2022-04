Sabrina Salerno si spoglia sul set: reggiseno trasparente e pantaloni scesi in vita, la seconda FOTO è da galera

La cantante genovese ha posato per uno shooting in lingerie davvero incandescente solleticando le fantasie dei fan.

“Bellezza stratosferica, eleganza, classe, charme…meravigliosa Sabrina!!!!!!!!❤”, “Sei unica Sabrina. Sei davvero una superstar. Vogliamo vederti sempre così brillante 🔥”, “Ihihihih nella seconda la trasparenza è rimasta 😊 che bello 😍”, “Sto diventando pazzo 😂👏🏻”.

L’ultimo post pubblicato nella pagina Instagram di Sabrina Salerno ha coltivato in pochissime ore oltre 30mila like e messaggi incandescenti come quelli che abbiamo appena citato.

Come mai tanto clamore? La bellezza seducente della cantante pop degli anni ’80-’90 porta con sé gli strascichi dei bei tempi andati ma anche la ritrovata forma fisica oggi più tonica che mai.

Sempre più spinta e effervescente, Sabrina stavolta ha giocato con il fuoco, qualcuno ha rischiato di bruciarsi sul serio. Vediamolo insieme e commentiamo il carosello di foto postate.

Sabrina Salerno osé, non si è ma spinta così tanto. Ipnotica!

