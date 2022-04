“Beautiful”, l’album dei ricordi: tutti gli scandalosi amori di Wyatt

Beautiful, vi ricordate tutti gli (scandalosi) amori di Wyatt? Uno di questi riguardava anche suo padre Bill.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo tutti gli amori di Wyatt. Due in particolare suscitarono grande scandalo a Los Angeles.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Beautiful”, l’album dei ricordi: l’assurda morte di Darla – VIDEO

I tempi d’oro di Beautiful: tutti gli amori di Wyatt

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Beautiful”, l’album dei ricordi: come è iniziata tra Brooke e Deacon?

A distanza di oltre dieci anni dall’entrata in scena di Wyatt, sembra proprio che le dinamiche amorose che coinvolgono il giovane Spencer si siano finalmente stabilizzate. Wyatt è ufficialmente fidanzato con Flo e progetta con lei le tanto agognate nozze. Ma cosa ne è stato dei vecchi amori di Wyatt? E quali furono i più scandalosi?

Il primo amore di Wyatt che abbiamo visto sulle scene è sicuramente quello per Hope. Non fu niente di che, soprattutto se paragonato alla lunga e travagliata storia che la ragazza ha avuto con Liam, ma fu senz’altro interessante. I due si incontrarono in un bosco e si sposarono vari anni dopo. Lei aveva scoperto il tradimento di Liam (il giorno dopo le loro stesse nozze) e accettò di scappare con Wyatt alle Hawaii e sposarsi su una nave.

Un altro scandaloso amore di Wyatt fu sicuramente quello con Sally. La storia tra i due fu fortemente avversata da Quinn, che voleva che il figlio tornasse da Flo (figlia della sua migliore amica Shauna). La cosa più assurda tra i due fu l’inganno che la Spectra tese allo Spencer. La ragazza finse infatti di essere malata terminale, così da tenerselo vicino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Ma la storia più scandalosa di tutte fu sicuramente quella con Katie. Wyatt infatti cominciò a frequentarla poco dopo che lei si era lasciata con suo padre!