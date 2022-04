“Beautiful”, l’album dei ricordi: l’assurda morte di Darla – VIDEO

Beautiful, vi ricordate come è morta Darla? Era il 2006 e Taylor era caduta nel vortice dell’alcolismo.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo la tragica morte di Darla, avvenuta per mano di Taylor.

I tempi d’oro di Beautiful: Taylor investe Darla con la macchina

Era il 2006 quando Darla morì, investita da Taylor. Le circostanze furono piuttosto controverse. Accadde infatti che Phoebe, figlia di Taylor e Ridge, rimanesse bloccata a lato della strada con la macchina. La ragazza chiamò prima la madre, nonostante lei stesse passando un brutto periodo e fosse caduta nel vortice dell’alcolismo. Pur di aiutare la figlia, Taylor si mise in macchina, seppur ubriaca. Phoebe chiamò poi la zia Darla, che corse tempestivamente in suo aiuto.

Arrivata nel luogo in cui Phoebe aveva forato, Darla insistette per aiutare la ragazza a cambiare la ruota della macchina. Mentre Phoebe aspettava nell’abitacolo, Darla prese il cricchetto e si mise al lavoro. Il fato volle che il bullone fosse troppo stretto. Darla provò a forzarlo e perse l’equilibrio, proprio mentre Taylor stava passando con la macchina, con il risultato di finire investita dalla donna. Più tardi, la Heyes sarebbe stata scagionata da tutte le accuse, non avendo avuto la possibilità di evitare l’incidente.

Subito dopo la morte di Darla, Taylor cominciò a frequentare suo marito Thorne e prese la figlia Alexandra sotto la sua ala protettrice. Al seguente link, l’articolo dedicato.