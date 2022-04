Adriano Celentano, la figlia Rosalinda lo confessa a tutti. La decisione presa che fa male a tutti i suoi fan. I dettagli

Adriano Celentano, il mitico Molleggiato, non si vede da tempo sul piccolo schermo. Ogni tanto fa sentire la sua voce tramite i social, ed i suoi fan lo acclamano. A far parlare della famiglia ci pensano però i suoi figli che suoi social sono di certo più attivi. Ci riferiamo a Rosita e Rosalinda, Giacomo è decisamente fuori da questi giri.

Rosalinda, in particolare, dopo un percorso eccezionale tra musica e cinema (ricordiamo La passione di Cristo, al fianco di Mel Gibson, grazie al quale ha vinto il Nastro d’Argento come Miglior Attrice Protagonista) ha ceduto alle lusinghe della tv e di Milly Carlucci e nel 2020 ha accettato di partecipare a “Ballando con le Stelle” al fianco della maestra Tinna Hoffmann.

E proprio grazie a questa esperienza il suo seguito social è cresciuto in modo importante. Poi, improvvisamente, è arrivata la decisione che nessuno avrebbe mai pensato.

Adriano Celentano, la decisione della figlia Rosalinda lascia di stucco

Cosa ha combinato la figlia di Adriano Celentano? Con la sua decisione Rosalinda ha lasciato tutti di stucco. Ha deciso di farlo perché non si sentiva a suo agio e così è stato.

Ci riferiamo all’addio di Instagram da parte della nota artista. Una decisione che risale al dicembre del 2020 proprio mentre si stava svolgendo “Ballando con le stelle”. Con un suo primo piano sorridente, Rosalinda ha comunicato a tutti i suoi follower la sua decisione.

Ha scelto di farlo in modo semplice ma di classe: “….”tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me! GRAZIE di CUORE per aver CONDIVISO a Vostro modo, Un Arrivederci strettissimo”.

Recitava così il post che per fortuna nel tempo è stato soppiantato. Rosalinda è tornata, infatti, sui suoi passi per la gioia dei suoi fan. Davanti alla sua decisione, infatti, molti si erano mostrati tristi per questa scelta: “Uff quando torni?” le chiedeva uno, “Meravigliosa anima di ombre e luci” le diceva un altro, “Peccato!! Ciao anima bella❤️” e così molti altri.

Per fortuna, dopo quasi un anno di assenza da Instagram, Rosalinda Celentano ci ha ripensato ed in modo del tutto inaspettato è tornata sui social.