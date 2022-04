Giorgia Rossi è tornata a stupire per l’ennesima volta i fan, mostrandosi divina. La visione da batticuore ha mandato il web nel delirio.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto da urlo condiviso da Giorgia Rossi. La conduttrice e giornalista sportiva ha mostrato tutta la sua bellezza sulla sua seguitissima pagina Instagram, dove racconta la sua quotidianità scandita tra momenti sul campo e set.

La 34enne di Roma si è distinta nel mondo dello spettacolo prendendo parte a noti format.

Abbandonati gli studi in legge si è buttata a capofitto nel settore del giornalismo approdando a Roma Chanel, Sky sport, Rai e Mediaset. Nel 2020 è passata DAZN, diventandone volto di punta e concretizzando il sogno di seguire le partite in diretta.

Accanto ai successi sugli schermi e giornalistici ha conquistato molto seguito sul web, in particolare su Instagram dove ogni scatto fa sempre strage di cuori. L’ultimo non è stato da meno facendo subito il pieno di like e complimenti.

Giorgia Rossi fa sognare: scollatura mozzafiato

