In’s mercato apre nel nuovo quartiere, la città in fermento

In’s mercato aggiunge un nuovo punto vendita nella lista dei suoi negozi sparsi per l’Italia. I cittadini di un quartiere di una nota città sono in fermento.

18 anni di storia, più di 470 negozi in tutta Italia. In’s mercato si è affermato anno dopo anno, tanto da diventare una delle catene di alimentari più apprezzate. Proprio per questo l’apertura di un suo nuovo punto vendita nel cuore di un quartiere di una famosa città ha gettato i cittadini nella gioia, vedendo così ampliate le possibilità in fatto di spesa.

Con prodotti contraddistinti da un ottimo rapporto-qualità prezzo, nel tempo il famoso discount è diventato una catena di punta, tanto da essere la scelta primaria per molti.

Dal suo primo punto vendita a Occhiobello, in provincia di Rovigo, aperto nel 1994, ha fatto molto strada espandendosi su tutto il territorio. L’insegna oltre ai prodotti alimentari ha ampliato la sua offerta con quelli per la casa nonché sviluppato di progetti nel segno della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

È stato realizzato quest’anno un progetto di stampo green con la creazione di shopper riciclabili al 100% realizzate con plastica riciclata, quindi zero waste.

A tutto questo si aggiunge l’importante novità che lo vede aprire i battenti di un nuovo negozio.

In’s mercato, nuovo negozio in un quartiere di una nota città

In’s mercato si espande. A vedere ampliata la sua presenza sul territorio è stata la città di Genova. Nella Superba è stato aperto un nuovo supermercato della famosa insegna in una delle sue zone di punta.

Si tratta di Pegli, storico quartiere del ponente genovese, dove in via Ricalosi entro la fine di aprile si inaugurerà il nuovo negozio per la felicità dei cittadini. Se la catena Basko aveva qui chiuso i battenti, prende il via la nuova avventura per In’s.

Mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione, sale l’attesa per la new entry che offrirà un nuovo punto di riferimento per la spesa degli abitanti della popolata zona.