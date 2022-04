Francesco Gabbani, spunta il retroscena sull’esordio: “E’ inevitabile”

Francesco Gabbani a distanza di anni si lascia andare a delle dichiarazioni che lasciano il pubblico a bocca aperta

E’ stato il conduttore di “Ci vuole un fiore“, nuovo show in onda su Rai 1 che ha visto protagonista la natura. Francesco Gabbani dopo anni nel mondo della musica si mette in gioco e inizia un percorso completamente diverso.

Ma quali sono le sensazioni e le emozioni che ha provato e sta provando nel corso della sua carriera che gli ha fatto conquistare ottimi risultati e un successo strepitoso? Lo ha rivelato in un’intervista per il Fatto quotidiano che lasciato tutti a bocca aperta.

Francesco Gabbani, la rivelazione inaspettata del cantante

Lo abbiamo conosciuto qualche anno fa con la canzone d’esordio Amen e poi la vittoria al Festival di Sanremo con Occidentali’s karma lo ha destabilizzato completamente.

Il successo e la fama sono arrivati così inaspettatamente che per l’artista è stato difficile rendersi conto di cosa stesse succedendo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ti fisso anche quando non lo fai tu”, Vanessa Incontrada labbra carnose: in posa così manda k.o. – FOTO

Ed è proprio Francesco Gabbani a rivelarlo nell’intervista per il Fatto Quotidiano dove ha affermato: “Devi mantenere e misure e allo stesso tempo hai a che fare con la percezione che gli altri hanno di te. In un attimo vai in confusione e ti disorienti. Il contraccolpo personale è inevitabile. Succedeva mi svegliassi ma non ero felice. Dire che il successo non ti cambia è da bugiardi, cambia la vita inevitabilmente”.

Il cantante è poi tornato indietro nel tempo parlando nello specifico di Occidentali’s karma con la quale ha vinto il Festival di Sanremo ed è approdato all’Eurovision. A distanza di anni, dopo una serie di cambiamenti e fatti accaduti nella sua vita, Gabbani ha riferito che gli ha fatto conoscere il lato oscuro del successo e che probabilmente le persone non hanno capito il vero significato della canzone. “Ormai è una cosa passata. Forse oggi non la userei però non rinnego nulla”. Ha aggiunto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ballando con le Stelle”, in giuria arriva proprio lui: adesso tutto cambia

Francesco Gabbani non ha nulla da rimproverarsi e guarda al futuro, godendosi il presente. E’ appena uscito il suo nuovo album Volevamo solo essere felici attraverso cui è riuscito ad analizzare alcune questioni restate in sospeso. Ha un pubblico che lo adora e non vede l’ora di rivederlo in prima serata alle prese di qualche altro programma. “Ci vuole un fiore” è stato un successo.