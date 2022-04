Un uomo di 48 anni, padre di tre figlie, è morto ieri in seguito alle ferite riportate in un incidente frontale lungo via Modigliana a Marzeno di Brisighella, in provincia di Ravenna.

Ancora una vittima sulle strade italiane. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile, un uomo ha perso la vita in un drammatico frontale avvenuto su via Modigliana a Marzeno, frazione del comune di Brisighella, in provincia di Ravenna. A perdere la vita Damiano Cavina, 48enne di Faenza sposato e padre di tre figlie.

Dalle prime informazioni, riporta la redazione di Ravenna Today, Cavina era alla guida di una Fiat Cubo che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, una Nissan Micra condotta da una 64enne di Tredozio. Un impatto violento che ha fatto terminare fuori strada entrambi i veicoli.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dell’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 48enne affidandolo ai sanitari che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Qui, purtroppo, poco dopo è deceduto, nonostante i vari tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Le indagini per risalire alle cause del sinistro sono affidate agli agenti della Polizia Locale, accorsi sul posto insieme ai soccorsi.

L’intera comunità di Faenza è rimasta sotto choc una volta appresa la notizia. Cavina, riferisce Ravenna Today, era molto conosciuto per la sua attività di volontariato e nella politica: due anni fa si era candidato alle amministrative con la lista “Faenza Coraggiosa”.