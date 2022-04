Vi ricordate Ginevra Pisani, l’ex professoressa di “L’Eredità”? Ecco cosa fa adesso la showgirl, spunta la foto della verità

Nonostante Ginevra Pisani non sia più una dei professori di “L’Eredità“, non ha mai detto addio definitivamente al programma e ancora oggi fa parte di quella famiglia che è stata per lei importante e una spinta verso il successo.

L’ex professoressa ha deciso di inseguire il suo sogno, il teatro è sempre stata la sua più grande passione a cui non ha potuto rinunciare. Accanto a lei ci sono i suoi cari che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Ginevra Pisani, nuovo arrivato in famiglia: è incinta?

Ginevra Pisani ha sempre affermato di essere un’amante degli animali ed è per questo che ha un cane, il suo migliore amico con il quale trascorre molto tempo insieme.

In realtà è una femmina che sta per diventare mamma. Lo ha annunciato l’ex professoressa di “L’Eredità” proprio in diretta, quando in collegamento ha condiviso un foglio con scritto: “Sono incinta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Alta infedeltà”. Tra Cinzia e Aldo fuoco e fiamme a letto. Mancava la cosa più importante

Il pubblico, inizialmente, pensava si trattasse di lei e soltanto in un secondo momento ha capito che il cane sarebbe diventata mamma.

In questi giorni, la Pisani ha pubblicato una storia su Instagram dove ha messo in primo piano la sua cucciola ed ha scritto: “Lei che si fa sempre più cicciona – poi ancora – la mia vita che aspetta altre vite, consigli?”.

Non sappiamo quando accadrà il lieto evento, ma sia Ginevra che i fan non vedono l’ora di conoscere i cuccioli in arrivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Vite al limite”: Karina Garcia pesava 287 kg. Com’è oggi la paziente del Dr. Nowzaradan? Incredibile

La sua community sui social cresce giorno dopo giorno e sono in tanti a seguire la Pisani che non perde occasione di condividere molti momenti della giornata con i follower. Lavoro, tempo libero, da sola o in compagnia, c’è una cosa che non manca mai: il suo sorriso che la rende unica, irresistibile e inimitabile.