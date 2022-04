La notizia ha fatto il giro del mondo: la abbandona davanti ad un ingresso di casa con tanto di biglietto: “Mi dispiace”.

Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che lascia sgomento. Un abbandono che spiazza, il coraggio di lasciare ad estranei un membro della propria famiglia, amata sino a quel momento: “Come essere umano se così si può chiamare una persona che fa questo. Hanno lasciato questa dolce ragazza al cancello di casa questa mattina”.

Questo è il commento spiazzante raccolto da chi ha vissuto questa vicenda. Un fatto che purtroppo succede, più spesso di quanto si creda. E’ accaduto in Brasile ed ha lasciato tutti col fiato sospeso. La donna che ha ricevuto tale sorpresa davanti la porta di casa è rimasta colpita da quello che ha visto.

La abbandona all’ingresso di casa con il biglietto, una storia commuovente

Si chiama Laís Chesine Monfrinato la donna che ha ricevuto una bella mattina di pochi mesi fa un’inaspettata sorpresa: una cagnolina nera e graziosa, lasciata fuori con tanto di catena, legata al cancello. Lo sguardo triste di chi era stata appena abbandonata. Il tutto scandito da un biglietto dove la padrona si scusava per questa terribile azione – punita anche penalmente – e chiedeva cura al proprio Fido.

La protagonista della vicenda impossibilitata ad ospitare altri animali in casa, in quanto in passato aveva già accolto 3 gattini, si è subito prodigata per trovare un posto caldo alla cagnolina. Cosa che è riuscita nell’immediato, avendo trovato in una sua amica la persona perfetta per ospitare Lua.

Questo è il nome della cagnolina datole dalla famiglia che l’ha accolta, pronta a dargli tutto il calore di cui ha bisogno.

Dopo varie incertezze sulla possibile sistemazione di Lua e della convivenza con altri animali della casa, Rosane – amica di Lais – ha dato alla nuova arrivata un bel posto dove vivere e ricominciare da zero. Una storia bellissima a lieto fine, di quelle che ci fanno ancora sperare nell’uomo.