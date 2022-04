Chi lo avrebbe detto che i due improbabili personaggi un giorno avrebbero scatenato questo guazzabuglio di botta e risposta sul web. Ma cos’è successo?

Loro sono gli idoli delle folle che dopo “Sanremo 2021” e la vittoria dell’Eurovisione Song Contest sono sbarcati anche al Coachella in California. Lui invece è un noto chef italiano noto soprattutto perché non le manda certo a dire con modi spesso riprovevoli e fin troppo diretti.

I Maneskin si sono fatti ammirare sul palco di Los Angeles in quanti si sono apertamente schierati contro la guerra in Ucraina condannando Putin e il suo attacco. “Free Ukraine, f**k Putin”, ha esclamato Damiano David alla fine dell’esibizione.

La battuta però non è piaciuta proprio a tutti spaccando l’opinione pubblica e accendendo la miccia anche in chef Rubio che subito ha commentato la sua presa di posizione mediatica e le presunte responsabilità di Damiano.

Questo soprattutto perché per lui il cantante si sarebbe schierato a favore dell’Ucraina ma non, ad esempio, della Palestina. Vediamo il loro botta e risposta su Twitter.

Rubio Vs Damiano, “Ben tornati in Italia!” Scatta la polemica su Twitter

In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo @thisismaneskin (fa ride che ve seguite da soli) 🇵🇸✌🏼 pic.twitter.com/0KPR3uwP6S — Rubio (@rubio_chef) April 18, 2022

Il frontman inoltre sempre sul palco avrebbe ironizzato sul suo fisico tonico invitando spiritosamente chiunque conoscesse ragazze con le “cosce più belle delle sue a farsi avanti“. Ovviamente chef Rubio ha colto la palla al balzo e ha subito innescato la miccia su Twitter.

“In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue, Damià”, ha detto Rubio. E poi l’affronto finale: “Quanto siete ribelli, fa ridere che vi seguite da soli”.

La risposta di Damiano non ha tardato ad arrivare deridendo lo chef nel suo punto debole, la cucina: “Per me doppia salsiccia”.

Ma dopo l’accusa, è giunto il secondo attacco del cuoco che ha ribattuto a tono: “Con doppia salsiccia cosa intendi? (…) Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD”, scrive chef Rubio.

Il botta e risposta continua finchè Damiano molla la presa e termina la comunicazione con un secco e laconico “Bentornati in Italia!”. Ironizzando sul fatto che spesso anche all’estero siamo conosciuti come persone rancorose sempre pronte a tirare fuori discorsi pindarici e molte volte inconcludenti, solo mirati a fare polemica.

I fan ovviamente si sono divisi e schierati chi con uno e chi con l’altro a seconda delle preferenze. Chissà se questa storia avrà una fine oppure proseguirà a suon di commenti social ancora per molto tempo?