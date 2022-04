“Festival di Sanremo” 2017. Carlo Conti sul palco dell’Ariston: non è solo. Con lui la regina della televisione italiana

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2017

La 77esima edizione del “Festival di Sanremo” vide un gradito ritorno sul prestigioso palco del Teatro Ariston. A condurlo, infatti, fu scelto per la terza volta consecutiva il capace Carlo Conti ma non fu solo. Con lui, “in prestito” da Mediaset, ci fu la regina della televisione italiana: Maria De Filippi. Per lei non si è trattata della prima volta alla kermesse. Aveva già affiancato Paolo Bonolis nel 2009.

Si esibì un totale di 30 artisti così suddivisi: 22 facenti parte della sezione Campioni (ossia artisti già noti al grande pubblico) e 8 Nuove proposte (cantanti emergenti). L’edizione precedente ottenne un successo strepitoso; gli ascolti premiarono decisamente Carlo Conti e tutta la squadra di Rai Uno. Cosa accadde nel 2017? E ricordate chi vinse? Abbiamo ballato tutti sulla sua canzone.

“Festival di Sanremo” 2017: ritmo coinvolgente e testo colmo di citazioni per il brano vincitore

