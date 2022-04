La giovane figlia del sindaco di Castelbelforte (Mantova), di soli 27 anni, è deceduta ieri sera mentre faceva una doccia in casa dopo essere rientrata dalla palestra.

Stava facendo la doccia dopo essere rientrata a casa dalla palestra, quando è stata colta da un improvviso malore. È morta così una ragazza di soli 27 anni nella serata di ieri a Castelbelforte (Mantova). A lanciare l’allarme i familiari che, non vedendo la 27enne uscire dal bagno, hanno aperto la porta ritrovandola priva di sensi.

Subito la chiamata al centralino del numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto un’ambulanza. Purtroppo, i soccorsi, non hanno potuto far nulla per rianimarla costatandone il decesso.

Castelbelforte, malore sotto la doccia dopo la palestra: morta a 27 anni la figlia del sindaco

Dramma nella serata di ieri, sabato 23 aprile, a Castelbelforte, piccolo centro in provincia di Mantova, dove una ragazza di 27 anni è deceduta improvvisamente nella sua abitazione. Si chiamava Giulia Gazzani, educatrice professionale sanitaria e figlia dell’attuale sindaco Massimiliano Gazzani.

La giovane, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, era rientrata da poco dall’allenamento in palestra e stava facendo una doccia, quando sarebbe stata colta da un malore. I familiari, accorgendosi che Giulia non usciva dal bagno, sono entrati per controllare rinvenendola priva di sensi. Tempestivamente hanno chiamato i soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Orrore in un’abitazione, uomo uccide la moglie a coltellate: nella confessione il movente

Presso l’abitazione è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare disperatamente la 27enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano e alla fine si sono arresi dichiarandone la morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in montagna, escursionista muore sotto gli occhi del marito

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma della ragazza, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Mantova.

La tragica notizia si è rapidamente diffusa in paese ed innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia Gazzani, molti condivisi anche sulla pagina Facebook del papà di Giulia.