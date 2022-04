“Amore mio”, Dayane Mello in slip e canotta è divina: lato A da incorniciare. Che spettacolo – FOTO

Dayane Mello accende la passione tra i followers di Instagram e mette tutti k.o. con un lato A in primo piano da favola: vietata ai minori.

La modella brasiliana, naturalizzata italiana, Dayane Mello ha tolto il respiro a tutti i followers che per caso sono capitati sul suo profilo Instagram.

L’ex gieffina è da ammirare da capo a piedi per la performance che ha regalato in un tripudio unico di emozioni e passione intrecciate. La showgirl ed ex concorrente della casa più spiata d’Italia ha cercato di mettere a nudo tutta la sua semplicità durante la sua permanenza.

Da quando ha guadagnato l’uscita di scena dal mondo del reality è riuscita ad invertire la rotta e mettersi in proprio, facendo parlare di se a 360 gradi e in qualunque contesto.

Il nome di Dayane è finito spesso e non a caso nel calderone delle discussioni tra i vari salotti di gossip in tv, tra flirt e intrecci d’amore complicati

Dayane Mello, primo piano siderale mette all’angolo i fan: visione incandescente

