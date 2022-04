Ana Mena ha fatto sognare i fan mostrandosi divina. La mise ha scoperto il suo fisico pazzesco: un dettaglio particolare ha catalizzato l’attenzione.

Curve ipnotiche, lineamenti angelici, talento incredibile. Ana Mena non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza e le sue hit. Cantante e attrice spagnola, 35 anni, ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo italiano a seguito della partecipazione alla scorsa edizione del “Festival di Sanremo”.

Con alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica, iniziata quando era adolescente, è poi approdata nel settore del cinema prendendo parte a innumerevoli pellicole.

Accanto a tutto questo ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta un profilo da ben 1 milione di follower, incantati dai suoi quotidiani scatti mozzafiato con cui fa sempre il boom di like. L’ultimo ha esordito il medesimo effetto facendo il pieno di like.

Ana Mena, mise mozzafiato: le curve ipnotiche mandano i fan nel delirio

