Meghan Markle, dalla reunion con la Royal Family alle tensioni: stoccata contro la Regina Elisabetta

Meghan Markle e Harry continuano a essere al centro dell’attenzione. Dopo la reunion con la Royal Family qualcosa si è incrinato. Cosa sta succedendo.

Dopo due anni di lontananza da Palazzo, Harry e Meghan sono tornati. Mano nella mano hanno rimesso piede a Londra, dove mancava insieme dal 2020. Se il Duca di Sussex era ritornato in rare occasioni, la Markle non si era invece più mostrata in Inghilterra dalla Megxit.

In tutto questo tempo le incomprensione tra i Duchi ribelli e i Royal inglesi sono state costanti, tanto da portare a faide e tensioni. I loro rapporti sempre più gelidi sembra essere migliorati a seguito del faccia a faccia avvenuto poche settimane durante la tappa dei Sussex al Castello di Windsor, nell’ambito del loro viaggio in Europa, in occasione degli Invictus Game, tenutisi in Olanda.

La coppia ha avuto un confronto con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo a seguito del quale sembra aver avuto un invito a tornare nel Regno Unito in occasione degli imminenti festeggiamenti del Giubileo di Platino. Ma il clima sereno sembra già essere stato adombrato da una frecciata della Markle contro la Regina.

Meghan Markle e Harry dopo l’incontro con la Royal Family: frecciatina inaspettata

Se l’incontro tra Harry, Meghan, la Regina e il Principe Carlo aveva fatto sperare in un nuovo corso positivo dei loro rapporti, un retroscena inaspettato ha smorzato gli entusiasmi.

In particolare a mettere in discussione una possibile distensione tra i Royal è stata una frecciata di Meghan nell’ambito degli Invictus Games.

Durante il suo discorso, l’ex attrice ha ringraziato i presenti per il supporto parlando di come l’evento sia un servizio. Proprio questa parola ha destato dubbi e secondo alcuni sarebbe una stoccata alla Regina in quanto dopo il suo addio a Palazzo con il marito aveva chiesto di prestare ancora servizio nei suoi confronti, ma gli era stato negato vedendoli esclusi dalla vita reale.

Intanto Harry sta decidendo il da farsi in merito alla partecipazione al Giubileo di Platino. A renderlo incerto la mancanza di scorta reale, persa a seguito dell’addio agli obblighi di corte. Una questione che aveva sollevato un polverone: disposto persino a pagare di tasca sua la scorta, possibilità cassata dalla Corona, per via di questa assenza non ha preso parte alla funzione in ricordo del nonno tenutasi lo scorso marzo.