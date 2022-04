Beatrice Borromeo ha rimesso piede nel Bel Paese mostrandosi divina. Per un’occasione speciale ha indossato un look stratosferico con cui ha abbagliato il pubblico. Il retroscena è sbalorditivo.

Fascino, eleganza e stile senza tempo. Beatrice Borromeo torna a far sognare con una nuova apparizione in pubblico incredibile, in cui ha indossato un look di gran classe. 36 anni, giornalista e modella, è conosciuta in tutto il mondo per i suoi gusti raffinati, tanto che i suoi outfit sono sempre fonte d’ispirazione.

Proveniente da una delle famiglie più illustri d’Italia, si è distinta negli anni nel mondo del fashion intraprendendo la carriera da indossatrice. In parallelo ha portato avanti anche la professione giornalistica collaborando con testate del calibro de “Il fatto quotidiano”.

Sposata dal 2015 con Pierre Casiraghi, è mamma di Francesco e Stefano: l’ingresso nella famiglia reale monegasca l’ha portata a trasferirsi alla Rocca dove cresce i figli, portando avanti le sue attività.

Negli ultimi anni ha scritto libri e realizzato documentari, oltre che continuare le sue collaborazioni nel settore del fashion: dal 2021 è diventata testimonial di Dior.

A inizio anno ha sfoggiato un look total white firmato dalla Maison in occasione delle sfilate dell’alta moda parigine in cui si è mostrata incredibile. Dopo questa apparizione ha scelto la nota Maison per un’altra importante occasione che l’ha vista tornare in Italia in questi giorni.

Beatrice Borromeo ritorna in Italia con un look sbalorditivo: retroscena clamoroso

Ritorno in grande stile in Italia per Beatrice Borromeo. Trasferitasi a Monaco, ha rimesso piede nel Bel Paese, suo paese di origine, per prendere parte a un evento importante.

Al fianco del marito Pierre Casiraghi ha partecipato alla cena di gala organizzata da Dior a Venezia, nella suggestiva location del Teatro della Fenice in occasione dell’inizio della 59essima edizione de la Biennale di Venezia, dopo tre anni di fermo dettati dalla pandemia.

L’evento ha avuto una finalità benefica allo scopo di raccogliere fondi devoluti ai profughi ucraini sbarcati in Italia. Per l’occasione la reale monegasca ha illuminato la Serenissima indossato un abito scenico molto audace firmato dalla Maison, mostrandosi molto chic e sensuale.

L’abito, impreziosito da dettagli trasparenti, fa parte della collezione di alta moda realizzata dalla stilista Maria Grazia Chiuri per la nota casa di moda nel 2018, omaggio all’artista surrealista Leonor Fini.

In fatto di stile Pierre non è stata da meno: anche lui si è mostrato elegantissimo e galante, tenendo sotto braccio la sua Beatrice, e con l’altra l’ombrello visto il tempaccio di questi giorni.

Mostratisi intenti a entrare nell’incredibile teatro, davanti al bagno di fotografi la reale ha avuto un piccolo incidente vendo cadere il suo prezioso orecchino verde per terra: prontamente un presente l’ha raccolto facendo sì che entrasse in sala con entrambi.

La coppia ha monopolizzato l’attenzione per le calli, portando fermento in città e confermandosi una delle coppie reali più eleganti e apprezzate.