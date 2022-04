A casa Ferragnez non c’è tregua: Chiara non riesce a stare in piedi

Seguire su Instagram Chiara e Fedez è probabilmente la scelta che mette d’accordo la maggior parte della popolazione.

Sono tantissimi i fan della coppia che attendono con trepidazione ogni giorno le storie di Fedez che adora mostrare i suoi momenti di gioco con Leone e Vittoria, e quelle di Chiara che si divide tra i doveri di madre e quelli da imprenditrice digitale.

Una famiglia molto unita che ha dimostrato in tante situazioni, di essere una roccia solida pronta a sconfiggere qualsiasi male. Proprio poco tempo fa infatti, Fedez ha ricevuto una notizia che ha sconvolto tutti: un tumore al pancreas da operare d’urgenza. Per giorni l’assoluto silenzio ha regnato sui profili della coppia ed i fan, preoccupati per le condizioni fisiche del cantante, gli hanno dimostrato costantemente tanto amore e solidarietà. Fortunatamente dopo l’intervento ed una ripresa rapida, Fedez è tornato a casa per riabbracciare i figli e quel giorno è stato per tutti, un momento di assoluta felicità. A piccoli passi, tutti insieme, stanno riprendendo in mano la loro vita e proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram dove ha raccontato il suo malessere.

Chiara Ferragni confessa: Ho preso un virus influenzale fortissimo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zara apre il più grande negozio del mondo: ecco dove. 9000 metri quadrati

Per godersi tutto il tempo possibile insieme, i Ferragnez hanno deciso di trascorrere le feste pasquali sul Lago di Como ma proprio durante il soggiorno, Leone è stato attaccato da un virus intestinale molto forte.

Al ritorno a casa, anche Chiara ha accusato i sintomi, condividendo sui social le sue condizioni: “Ho la febbre molto alta e dolori per tutto il corpo, mi sento davvero uno straccio“. La Ferragni ha confessato ai suoi fan che questi dolori sono molto più forti rispetto a quelli avuti quando è risultata positiva al Covid. Questo virus è probabilmente molto invasivo e per questo ha messo KO l’imprenditrice. Fedez ad ogni modo, è sempre vicino alla moglie e durante una serata alle prese con le cure da fare e le medicine da segnare, ha ripreso la moglie senza forze sul divano e con la sua solita ironia che fa impazzire tutti ha detto :“Siamo pronti per un’altra serata pazzerella“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Ventura nozze saltate con Giovanni Terzi? La confessione arriva inaspettata. Cosa bolle in pentola?