Un asteroide di passaggio vicino alla Terra: dove vederlo

L’asteroide vicino alla Terra era stato scoperto lo scorso 24 aprile. Il suo nome in codice è 2022 HB1.

Ha un diametro tra i 9,2 e i 15 metri l’asteroide che è arrivato vicino alla Terra e che è stato rilevato dal Mount Lemmon Survey lo scorso 24 aprile. Il nuovo oggetto dallo Spazio è stato identificato con la sigla 2022 HB1.

Non è un pericolo per il Pianeta. Infatti, l’atmosfera è in grado di distruggere asteroidi con un diametro fino a 150 metri. In più, questo asteroide si è riscontrato a una distanza di 200mila chilometri dalla Terra, ben lontani dai 7,5 milioni di chilometri che indicano un pericolo reale.

Asteroide passa vicino alla Terra, la diretta sul sito dell’Osservatorio Astronomico Bellatrix

L’asteroide è passato vicinissimo alla Terra ieri, 26 aprile, alle ore italiane 20:30 (UTC 18:30). Se non ci hai fatto caso, puoi recuperare la diretta Live. Infatti, la Web TV Virtual Telescope Project l’ha messa a disposizione con una piccola donazione. Il video è ancora a disposizione sul sito della Web TV europea gestita dall’Osservatorio Astronomico Bellatrix italiano. Le riprese sono iniziate poco prima dell’arrivo dell’asteroide.

Per poter capire se un asteroide è pericoloso o meno, il riferimento è alla distanza media della Luna. Infatti, la Luna non ha sempre la stessa distanza dalla Terra. Quindi, si prende come riferimento la media tra le distanze che la Luna ha nelle diverse fasi. Nel caso dell’asteroide 2022 HB1, la distanza era pari al 52% di quella media lunare. Per essere un problema, invece, la distanza sarebbe dovuta essere 19,5 volte maggiore rispetto alla distanza media della Luna.

Lo spettacolo di un asteroide che viaggia vicinissimo al nostro Pianeta è una scoperta affascinante e unica. Da un lato, fa capire quanto l’Uomo sia piccolo nell’Universo. Dall’altro, è facile rendersi conto di come oggi sia più semplice dare un’occhiata ai fenomeni dello Spazio rispetto al passato. La tecnologia è andata avanti e – anche senza occhiali particolari o strumenti all’avanguardia – si può vedere un’asteroide con una diretta!