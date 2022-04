Ambra Angiolini è un’attrice dal talento smisurato. Bellezza e professionalità fanno di lei una delle donne più stimate del cinema italiano.

Tanti film, storie importanti raccontate grazie alla sua voce, al suo modo di fare, ai suoi sentimenti che se pur recitati, hanno sempre avuto un tocco veritiero cosi imponente, da trasmettere al pubblico, un’emozione pura e sincera proprio come quella della protagonista della storia.

I progetti che negli anni hanno coinvolto Ambra Angiolini sono sempre stati pieni di aspettative, grazie anche a tutti i professionisti dei vari cast. Attori che messi insieme hanno dato vita a racconti pieni di significato. Dalle commedie ironiche e divertenti ai film romantici e strappalacrime, il talento dell’attrice è sempre venuto fuori e per questo il pubblico non si è mai tirato indietro quando vi era il momento di applaudirla e gratificarla per il meraviglioso lavoro svolto. Attualmente Ambra fa parte del cast delle “Fate Ignoranti”, una serie disponibile su Disney Plus diretta da Ferzan Ozpetek e insieme a lei ci sono tantissimi attori molto amati e conosciuti dal pubblico italiano. Ambra anche in questa occasione, ha dimostrato quanto sia necessario avere nell’anima, la voglia di far bene ed il desiderio di sorprendere i fan.

Ambra Angiolini, nuova giudice di XFACTOR?

Uno dei talent più famosi della televisione italiana è XFACTOR, è proprio da qui che sono usciti tantissimi giovani talenti che hanno mostrato a tutti la loro bravura e il sogno di diventare cantanti affermati e amati dal pubblico.

Per la nuova edizione, tante sono le novità: in primis il ritorno tanto atteso del pubblico in sala, dopo lunghi periodi di limitazioni a causa della pandemia, a piccoli passi si ritorna alla normalità. Una notizia che ha emozionato tutti, è stata quella legata al ritorno dopo anni di Fedez nel ruolo di giudice, il cantante dopo un momento molto delicato, ha deciso di ritornare a lavoro iniziando proprio dal programma che gli ha insegnato tantissimo. Dopo questo annuncio, arriva un’indiscrezione molto interessante: sembra che insieme a Fedez, anche Ambra Angiolini sarà una nuova giudice di XFACTOR. Per l’attrice è la prima volta che le viene chiesto di ricoprire un ruolo cosi, ma di sicuro, qualora la notizia sarà confermata, Ambra riuscirà come sempre a fare un ottimo lavoro.