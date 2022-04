Primark, la nuova apertura che ha portato la felicità a tutti, ecco dove

Primark ha inaugurato il nuovo flagship store e headquarter, una novità assoluta che ha offerto tantissime opportunità lavorative.

Il colosso irlandese è sempre più apprezzato tra i clienti italiani e da quando ha aperto il primo punto vendita ad Arese nel 2016 ha continuato ad espandersi senza mai mostrare alcun segno di cedimento.

Questa nuova apertura rappresenta il nono punto vendita in Italia, lo scorso anno sono state inaugurate delle nuove aperture a Roma e a Catania e le prossime riguarderanno le città di Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Chieti.

Il nuovo flagship store ha una superficie di 55 mila metri quadrati e si sviluppa su cinque piani tra tendenze di moda, beauty, prodotti per la casa e collezioni in licenza come ad esempio la Disney e la NBA. Inoltre ci sarà un’area dedicata agli ultimi trend del momento.

Primark, nuova apertura in Italia: ecco dove

Il nuovo punto vendita ha aperto a Milano ed è il terzo store presente nella città meneghina. Non solo, questo negozio registra un record importante: è il primo ad aprire nel centro di una città.

Più precisamente è situato in via Torino, i clienti potranno fornirsi dei capi di abbigliamento nonché del Primark Carers sempre con un occhio alla sostenibilità nonché alla moda alla portata di tutti.

All’interno del megastore, oltre agli uffici nazionali di Primark Italia, sulla terrazza del palazzo si trova anche uno showroom dedicato alla stampa.

Il punto vendita è stato inaugurato lo scorso 6 aprile, riscuotendo tra i milanesi un grande successo. L’ingresso si ispira alle iconiche piazze di Milano e all’interno ci sono richiami architettonici tipici del capoluogo lombardo stravaganti, innovativi e lussuosi allo stesso tempo.

Questa nuova apertura offre opportunità lavorative ad oltre un migliaio di persone, ampliando una strategia di espansione del colosso irlandese nel mercato italiano che sta superando anche i limiti prefissati.