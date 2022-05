Una visione senza precedenti: Natalia Paragoni mostra nello scatto i suoi punti di forza come prova di assoluta libertà.

La sua recente apparizione, in diretta dal Coachella Valley Music and Arts Festival, aveva già lasciato i suoi fan con il fiato sospeso. Ora, grazie alla scelta di un nuovo disarmante total look firmato GAëLLE Paris, la modella ventiquattrenne, Natalia Paragoni, si trasforma quest’oggi in una “sensuale” paladina della “libertà“.

Dopo l’esperienza d’esordio sul piccolo schermo, nello storico programma condotto da Maria De Filippi di “Uomini e Donne“, Natalia approda a “Temptation Island“. Al fianco del suo ex partner in amore. Più tardi, sempre su Canale 5, nel 2021 sceglie di partecipare ad un secondo reality. Giunta all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” e confermato il suo profondo amore il modello Andrea Zelletta, la nata sotto il segno del Capricorno comprende di poter fare la differenza. E ed è proprio a tal proposito che l’influencer di origini lombarde sceglie stamani di mettersi nuovamente in gioco.

“Guarda qui” Natalia Paragoni lo spacco è sublime, in FOTO: la rovente paladina della libertà

