Da simbolo indiscusso della vanità femminile a prezioso alleato nella quotidianità. Ecco 5 consigli per sfruttare al meglio lo smalto in maniera alternativa.

“Le donne sono impotenti solo finché lo smalto sulle unghie non si è ancora asciugato”

Alzi la mano chi non ha uno smalto in casa.

Un tempo simbolo indiscusso dell’universo femminile, ormai sempre più sdoganato anche nel mondo maschile, lo smalto è un simbolo di estro, personalità e creatività.

Ma sapevate che oltre a rendere le nostre unghie più curate e glamour, per le sue proprietà, può essere utilizzato anche in altri modi?

Quali? Scopriamoli insieme!

Smalto, i cinque utilizzi che non ti aspetti

Sapevate che oltre ad essere utilizzato come cosmetico per le unghia lo smalto può essere adatto ad altri utilizzi? Ve li elenchiamo di seguito.

1) Infilare il filo nell’ago

Normalmente il passaggio del filo nella cruna richiede meticolosità e pazienza.

Ma avete mai provato ad applicare lo smalto trasparente sull’estremità del filo e lasciarlo asciugare. La consistenza cambierà, l’operazione si rivelerà molto più semplice e il filo non rischierà più di rovinarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Smalto adesivo: come avere unghie sempre in ordine in pochi passaggi

2) Identificare le chiavi

Quante volte sull’uscio di casa ci siamo ritrovati a cercare la chiave giusta che puntualmente si rivelava l’ultima del mazzo?

Lo smalto colorato può venirvi in soccorso: basterà utilizzarne uno diverso per ogni chiave e dare al mazzo un tocco originale, oltre che funzionale.

3) Scarpe nuove? No, trattate con lo smalto!

Siete pronte per uscire e decidete di sfoggiare quel bellissimo paio di scarpe che non usavate da tempo quando vi rendete conto che sono piene di graffi?

Niente paura: basta scegliere la tonalità di smalto che più si avvicina al colore della calzatura e con una pennellata, la magia è fatta!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Smalto semipermanente, come rimuoverlo a casa: i passaggi

4) Infilare i bottoni alle camice

Attaccare i bottoni alle camice può rivelarsi un’impresa ardua, specie per chi ha scarse doti sartoriali, ma anche in questo caso lo smalto trasparente può rivelarsi un valido alleato.

Basta applicarlo sul bottone per evitare che questo si stacchi e i vostri sforzi vengano vanificati!

5) Antiruggine

La ruggine è tanto temuta quanto frequente. Basta lasciare un qualunque prodotto metallico a contatto con acqua e ossigeno per vederla spuntare nel nostro flacone di lacca appena comprato.

Per ovviare al problema basta stendere preventivamente un velo di smalto sulla confezione, che andrà a formare una pellicola protettiva, e lasciare asciugare.

Et voilà: niente più ruggine indesiderata!