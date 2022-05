Formiche in casa: 5 metodi super efficaci per tenerle lontane. Ecco come fare senza stress

Con l’inizio delle belle giornate ed il caldo torna l’incubo delle formiche in casa, come fare per allontanarle in modo naturale?

Primavera per molti vuol dire gite fuori porta, picnic al parco, pedalate in campagna, piante in piena fioritura, mentre per altri significa solo che l’incubo delle formiche è tornato più vivo che mai.

Questi piccoli animaletti non danno fastidio come le zanzare ma sono incontrollabili e non c’è rimedio per tenerle lontane da fonti di cibo. Avete mai provato a vedere accanto alle briciole di cibo a terra quante se ne annidano in modo vorace?

Lo stesso accade nei terrazzi e nelle sale da pranzo, aspetto che sicuramente non ci fa certo piacere soprattutto se in casa gattona un bambino che potrebbe toccarle o averle addirittura addosso.

Che fare in questi casi, anche quando le avete tentate tutte? Vi proponiamo alcuni metodi tutti naturali (e collaudati) per tenere lontane le formiche.

Come tenere lontane le formiche dalla nostra casa, 5 metodi tutti da provare

Come dicevamo, sono insetti che risultano innocui per l’uomo, ma possono comportare svariati disagi all’interno dell’ambiente domestico e alla propria casa in generale.

Se neppure i pesticidi o insetticidi chimici hanno mai risolto la situazione, allora dovete provare questi 5 escamotage davvero utili e indispensabili per la vostra tenuta di nervi ormai esaurita dopo averle provate tutte.

Alcuni rimedi della nonna consigliano di inserire in prossimità delle finestre o dell’scio di casa uno spicchio d’aglio, un po’ di bicarbonato o addirittura della polvere di caffè. Questi piccoli insetti infatti pare non apprezzino troppo questi odori così intensi, tali che li sollecitano quindi a cambiare strada.

Un rimedio ancor più efficace però risulta essere il limone ed in particolare la sua scorza. L’agrume e l’acidità che sprigiona, manda in confusione l’insetto che si trova stordito perdendo il senso dell’orientamento.

Potete anche usare il limone all’interno dell’acqua e lavare i pavimenti con questa soluzione, così facendo le formiche staranno alla larga dal vostro appartamento e ci penseranno due volte prima di fare un passo falso.

Altri consigli riguardano invece la pulizia di casa in generale. Cercare di tenere cucina e dispensa il più igienizzate possibili, devono essere pulite quotidianamente (o almeno settimanalmente) per evitare accumuli di sporcizia o cibo che poi richiamo piccoli animaletti.

Infine ricordatevi, sempre all’interno del range delle pulizie domestiche, di gettar via l’immondizia (soprattutto l’umico) ogni 2\3 giorni per evitare spiacevoli visite di formiche o altri insetti.