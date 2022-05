Conad, si arriva a metà mese: la sorpresa inaspettata per tutti i clienti

Siete pronti a scoprire una novità sorprendente riservata a tutti i clienti del marchio Conad? Ecco di cosa si tratta.

Conad non è nuovo a queste offerte strepitose che fanno accorrere tutti i clienti a fare la spesa nelle date segnalate dal volantino.

Tornano le offerte e le promozioni marcate Conad. Sono davvero tanti i prodotti in sconto lanciati dai punti vendita e ci sarà l’imbarazzo della scelta per chiunque accorrerà ad acquistarli.

Di cosa si tratta? Della nuova campagna promozionale ‘Bis’ di cui abbiamo sicuramente sentito parlare grazie agli innumerevoli spot in tv.

A spiegare la promo ci pensa il nome stesso, infatti a fronte dell’acquisto dei due prodotti, il meno caro è gratis.

L’offerta sarà valida in alcuni esercizi commerciali e sui prodotti selezionati. Per scoprirlo sarà possibile consultare il sito web, sfogliare il volantino o recarsi presso gli store del marchio italiano.

Conad, il volantino rivela quali sono le date da non perdere

Secondo quanto comunicato dall’azienda, gli sconti saranno validi dal 5 al 14 maggio.

Ma non finisce qui! Un’altra importante novità è stata riservata a tutti i clienti Conad. Sarà possibile, infatti, ottenere un buono dal valore di 10 euro. Come? Con una spesa di almeno 10 euro in pescheria e macelleria tutti i clienti beneficeranno di un buono spesa di 10 euro spendibile dall’11 al 17 maggio ogni 50 euro di spesa, con la Carta Conad Insieme.

In questa seconda parte del nostro articolo, vi sveliamo i prodotti in evidenza che sono in offerta.

Acqua San Benedetto a 2,88 euro; vari tipi di Cornetto Algida a 5,99 euro; pancetta a cubetti a 3,29 euro; Mascarpone Granarolo a 6,80 euro; teneroni Casa Modena 2.99 euro e il latte Granarolo a 1,39 euro. Grazie alla promozione ‘Bis’ il prezzo di questi prodotti si va ad intendere per due confezioni.

Questi sono solamente alcuni dei prodotti in promo, per scoprirne è conveniente recarsi subito nel punto vendita Conad più vicino per non perdersi neanche un momento di questa offerta strepitosa!