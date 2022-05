Miriana Trevisan stupisce i fan con uno scatto mozzafiato, sempre più sensuale: si lascia andare ad una versione inedita

Era il 1995 quando per la prima volta apparve a “Non è la Rai“, all’epoca era una ragazza con tanti sogni da realizzare e una carriera da iniziare. Oggi è una donna affermata, mamma meravigliosa, il suo nome è Miriana Trevisan.

Ultimamente ha partecipato al “Grande fratello vip” dove l’abbiamo vista nelle braccia di Biagio D’Anelli. I due sembravano molto innamorati, ma il flirt è finito poco dopo. La showgirl è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti mozzafiato.

Miriana Trevisan, la FOTO da pantera è da capogiro

Passano gli anni ma Miriana Trevisan si fa sempre più bella. Il suo sguardo attira l’attenzione dei fan che la seguono sui social dove vanta di quasi trecentomila follower.

A quanto pare per adesso è impegnata in campagne pubblicitarie e shooting fotografici e molte foto dei suoi lavori finisco su Instagram e fanno il giro del web.

L’ultimo post è un esempio. L’ex gieffina indossa un vestito nero lungo e un trucco che mette in risalto i suoi occhioni neri. I capelli sono sciolti e la posa accattivante. Si mostra a gambe divaricate con un tacco a spillo mozzafiato.

“Bastet rappresentava la sfera della femminilità in tutte le sue sfaccettature:

Aveva un duplice aspetto, pacifico e terribile insieme: come tutti i felini, era materna e pericolosa, dolce e crudele. – la vip si riconosce in questo animale – Incarnava la sensualità e la dolcezza, il fascino e la generosità, l’amore e la passione, il desiderio e il piacere”. Scrive sotto alle foto.

C’è chi non ha potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post, tra i tanti si legge: “Che femmina” e qualcun altro ha aggiunto: “Sei perfetta così”. E voi cosa ne pensate della storica showgirl di “Non è la Rai”?