La classifica FIMI di questa settimana porta novità: per la prima volta Mahmood e Blanco scendono dal podio. Ecco chi è riuscito a surclassarli

La Federazione Industria Musicale Italiana -meglio conosciuta come FIMI– ha comunicato i dati relativi alle vendite degli ultimi sette giorni, pubblicando la classifica dei singoli, degli album e dei vinili.

Come ogni settimana la classifica ha portato delle novità, una in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico. Per la prima volta dall’uscita del brano e dalla vittoria al Festival di Sanremo, “Brividi“ è scesa dal podio dei singoli più venduti. La notizia arriva a pochi giorni dalla partecipazione di Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest al quale prenderanno parte in rappresentanza dell’Italia. Scopriamo chi è riuscito nell’impresa di battere il duo dei record.

Mahmood e Blanco scendono, Lazza non molla la prima posizione: tutte le novità della classifica FIMI

Dopo aver festeggiato il record segnato proprio con “Brividi” per il maggior numero di settimane -dieci- passate al primo posto della classifica dei singoli più venduti, Mahmood e Blanco si ritrovano oggi a salutare il podio. Per la prima volta dal Festival di Sanremo il brano scende in sesta posizione, lasciando il suo posto a chi alla stessa gara canora ottenne un risultato ben differente.

Si tratta di Tananai che con il singolo “Baby Goddamn” approda per la prima volta sul podio in terza posizione. Debutta al secondo posto Sfera Ebbasta con la collaborazione realizzata insieme a Rvssian, “Mamma mia“. Resta invece in cima alla classifica Rhove con “Shakerando“.

Nessun movimento anche sulla vetta degli album più venduti dove ritroviamo questa settimana Lazza con “Sirio“, seguito dal debutto degli Psicologi con il loro progetto discografico “Trauma“. Dopo più di cinquanta settimane Rkomi spicca nuovamente al terzo posto con “Taxi driver“, portando così Blanco a scendere in quarta posizione con “Blu Celeste“.

Un discorso completamente diverso per la classifica dei vinili che vede tre nuovi debutti sul podio. Al primo posto troviamo gli Psicologi con “Trauma“, al secondo The Weeknd con “Dawn FM“, mentre in terza posizione approda il gruppo tedesco dei Rammstein con “Zeit“.