Anna Tatangelo, addio a Livio Cori: chi c’è dietro alla separazione

Anna Tatangelo e Livio Cori si dicono addio? Cosa è successo tra i due e perché si sarebbero lasciati

Ancora una volta Anna Tatangelo si ritrova al centro del gossip, ma non per la storia con Gigi D’Alessio: ormai è acqua passata. La cantante, dopo essersi separata dal padre di suo figlio, sembrava essersi di nuovo innamorata, ma qualcosa ha mandato tutto in fumo.

Da mesi la relazione tra lei e Livio Cori era venuta allo scoperto, i due sembravano molto uniti: cosa non ha funzionato? Sono varie le ipotesi che girano intorno alla loro storia, ma nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il loro addio, qual è la verità?

Anna Tatangelo e Livio Cori: è finita, le indiscrezioni sulla loro storia

Nonostante l’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori non sia ancora ufficiale, in questi ultimi giorni sono tante le notizie che stanno circolando sulla loro storia d’amore durata poco più di un anno.

Girano varie versioni, ma quelle più accreditate sono due. La prima riguarda l’artista napoletano che si sarebbe sentito sotto pressione dopo che la loro relazione è diventata di dominio pubblico.

La seconda, invece, riguarderebbe un tradimento da parte di Livio. Anna Tatangelo, una volta scoperto il fattaccio, avrebbe deciso di chiudere senza lasciare nessuna dichiarazione.

Intanto, su Oggi si legge un commento da parte del cantante napoletano che avrebbe comunicato attraverso il suo staff. C’è scritto: “Il fatto è che, dice Livio Cori, ci sono troppe divergenze di carattere con Anna Tatangelo. Divergenze inconciliabili, così come sono inconciliabili i rispettivi impegni professionali, che li tengono lontani l’un l’altra a lungo. Livio Cori sostiene che ‘il nome della Tatangelo è pesante’. Lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada”.

Dal canto suo la Tatangelo prosegue la strada del silenzio, sembra non abbia nessuna intenzione di proferire parola al riguardo. Preferisce continuare a dedicarsi alla sua carriera che sta andando a gonfie vele. Al resto ci pensa il gossip.