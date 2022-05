Rosario Fiorello, spunta il clamoroso video in cui il noto comico se la prende con Amadeus: c’entra il Festival di Sanremo

Quest’anno, il Festival di Sanremo ha potuto contare prevalentemente sull’indiscussa bravura del conduttore Amadeus. A differenza delle precedenti edizioni, infatti, il marito di Giovanna Civitillo non è stato affiancato dalla sua spalla preferita, il comico Rosario Fiorello.

Quest’ultimo, che ha presenziato solamente alla puntata iniziale della kermesse canora, ha lasciato intendere di avervi partecipato solo per “fare un favore” all’amico. Per tutta la durata della diretta, infatti, il mattatore non aveva mancato di ironizzare proprio su questo filone.

Nei giorni antecedenti al Festival, tra l’altro, sulla presenza di Fiorello continuava ad aleggiare un alone di mistero. In un video recentemente apparso sui social – risalente a due giorni prima dell’inizio della gara -, vengono mostrati Amadeus e il comico nell’atto di battibeccare. Il motivo è davvero sconvolgente, discussione mai trapelata tra i due.

Fiorello furioso con Amadeus, c’entra Sanremo: “certe cose si dicono prima”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiNews (@rainewsofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, l’intervento che le ha cambiato la vita: la verità mai rivelata viene a galla

Una “discussione” a dir poco animata, quella tra Fiorello e Amadeus che viene mostrata all’interno di questo video. La clip, risalente ad appena due giorni prima dell’inizio del Festival 2022, ritraeva i due migliori amici nell’atto di battibeccare.

Il comico, nello specifico, recriminava al conduttore di non averlo avvertito con anticipo rispetto ai suoi impegni a Sanremo. “Io devo partire dopodomani“, protestava Fiorello, mentre Amadeus tentava ad ogni costo di trattenerlo dietro le quinte del Festival.

“Certe cose si devono dire prima“, lo apostrofava Fiorello, che per tutta la durata della conversazione si è lasciato “supplicare” dal conduttore. Ovviamente, lo sketch tra i due amici aveva il puro e semplice scopo di attirare ulteriormente l’attenzione sulla kermesse. Fino a pochi giorni prima dell’inizio della gara, infatti, non si sapeva nulla di certo in merito alla presenza del comico sul palco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Succede l’inaspettato a Uomini e Donne, la dama è interessata al tronista: assurdo

I fan, nel rivedere l’esilarante clip, non hanno potuto far a meno di elogiare la sintonia tra i due amici. “Siete fantastici“, “duo formidabile“, hanno scritto gli utenti, che auspicano il ritorno in grande stile di Fiorello per il prossimo Sanremo 2023.