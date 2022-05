Ilary Blasi, la verità sull’intervento che le avrebbe cambiato la vita: fino a questo momento non aveva mai avuto il coraggio di parlarne

È la conduttrice più discussa e chiacchierata del momento, e lo è a buon diritto. Ilary Blasi, nel corso dell’attuale stagione televisiva, ha collezionato successi ma anche imprevedibili fallimenti. Se la corrente edizione de “L’Isola dei Famosi” sembra cavarsela egregiamente in termini di ascolti, lo stesso non è accaduto per altri programmi da lei guidati.

Il riferimento, in questo caso, è a “Star in the Star”, il format che Canale Cinque aveva deciso di sospendere anticipatamente a causa dei bassi ascolti. Ciò nonostante, la presentatrice non si è mai persa d’animo ed ha continuato a svolgere il suo lavoro in maniera eccellente.

Raramente la Blasi concede al pubblico delle interviste, ma quando questo accade le informazioni che trapelano sono sempre delle vere e proprie bombe. Di recente, ospite del programma “Belve”, la moglie di Totti ha fatto una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare.

Ilary Blasi, l’intervento che le ha cambiato la vita: la verità mai rivelata viene a galla

L’intervista che Ilary Blasi ha rilasciato ai microfoni di “Belve” ha permesso al pubblico di scoprire dei lati caratteriali a dir poco inediti della conduttrice. Sottopostasi alle implacabili domande della giornalista Francesca Fagnani, la moglie di Totti ha detto la sua rispetto a svariate questioni.

Inevitabile il commento rispetto ai rumors che hanno tartassato la sua famiglia negli scorsi mesi. La presentatrice, a dir poco furiosa, non ha mancato di prendersela ancora una volta con i giornali: “hanno diffuso notizie false senza avere le prove“.

La Fagnani è successivamente passata all’argomento “chirurgia estetica”, chiedendo ad Ilary quale fosse l’intervento che proprio non rifarebbe. Dalla replica della conduttrice è trapelata una verità di cui nessuno era a conoscenza. “Del seno sono soddisfatta” – ha esordito la Blasi, che tuttavia non ha potuto evitare di aggiungere – “però con gli anni ho rivalutato il seno piccolo“.

In merito all’intervento di mastoplastica additiva, che in passato sembrava aver stravolto in positivo la vita di Ilary, quest’ultima avrebbe dunque avuto dei ripensamenti. Ciò nonostante, la Blasi non ha mancato di ribadire a gran voce il proprio supporto alla chirurgia: “sono completamente a favore“.