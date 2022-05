Rocio Morales, compagna di Raoul Bova, ha annunciato ai fan una notizia davvero meravigliosa: il web impazzisce di fronte alla foto

La fidanzata di Raoul Bova si sta facendo progressivamente strada all’interno del contesto televisivo italiano. Al principio della sua carriera, Rocio Morales aveva ottenuto una parte all’interno della pellicola “Immaturi – Il viaggio“, grazie alla quale aveva persino conosciuto il suo attuale compagno.

In seguito, per l’attrice spagnola si sono aperte una miriade di possibilità. La giovane, entrata nel cast della celebre fiction “Un passo dal cielo”, era stata persino scelta da Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015. La modella, nell’ambito di tutte queste esperienze televisive, non ha mancato di dare il meglio di sé.

I social, parallelamente, sono lo strumento maggiormente usato dalla Morales per tenersi in contatto con il pubblico che la segue. Proprio ai suoi fan, appena pochi minuti fa, Rocio ha voluto annunciare in anteprima una notizia straordinaria.

Rocio Morales annuncia sui social la gioia più grande: “tante congratulazioni” – FOTO

Per Rocio Morales, trasferirsi in Italia ha significato non solo restare accanto al suo compagno di vita Raoul Bova, ma anche poter accedere a nuove, entusiasmanti opportunità lavorative. L’attrice spagnola, infatti, si è messa alla prova in diverse produzioni cinematografiche e televisive, dando letteralmente il meglio di sé.

Il suo talento ad oggi è ormai un fatto appurato e riconosciuto. Proprio alla luce di ciò, per la splendida Rocio è recentemente arrivata la proposta più allettante ed emozionante di tutta la sua carriera.

È stata proprio la compagna di Raoul Bova a comunicare il tutto mediante l’ultimo post di Instagram. Come si legge nella didascalia che accompagna la foto, l’attrice condurrà le serate di apertura e chiusura della 79esima edizione della Biennale di Venezia. Un’opportunità a dir poco irrinunciabile, che sembra aver a dir poco entusiasmato l’attrice.

I fan, parallelamente, non hanno mancato di condividere con estremo piacere la gioia di Rocio. “Tante congratulazioni“, “te lo meriti“: queste le repliche apparse sotto al post pubblicato.