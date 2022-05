Barbara Pedrotti, parte il Giro d’Italia ma tutti gli occhi sono per lei – FOTO

Barbara Pedrotti di nuovo tra le ‘madrine’ del Giro d’Italia, la giornalista ancora una volta incanta per il suo fascino notevole

E’ partito ufficialmente oggi il Giro d’Italia 2022, da Budapest. La grande corsa a tappe ciclistica vivrà i suoi primi tre giorni all’estero, prima del trasferimento in Italia, partendo dalla Sicilia, all’inizio della settimana prossima. Da lì, le tappe risaliranno tutta la penisola fino alla conclusione il 29 maggio, con la prova a cronometro sulle colline veronesi.

Ancora una volta, tra le ‘madrine’ del Giro, ci sarà Barbara Pedrotti, ormai diventata volto storico della corsa rosa. La giornalista compirà 40 anni proprio nel pieno della corsa a tappe, il 19 maggio, e continua ad avere tantissimi ammiratori, fin dai tempi di ‘Sky’.

Su Instagram, vanta oltre 280 mila followers, visto che oltre a bravura e competenza e grande passione per lo sport unisce un fascino considerevole. Da giovanissima, aveva tentato l’avventura come velina di Striscia la Notizia e partecipato a Uomini e Donne, prima della sua svolta professionale che l’ha resa uno dei volti più apprezzati della comunicazione sportiva italiana.

Barbara Pedrotti, la camicetta si apre: altro che la maglia rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Anche in questa edizione del Giro, Barbara si è presentata al meglio e in questi giorni ha già condiviso numerosi scatti a tema. E’ un ruolo, quello di madrina, che riveste con grande entusiasmo. La curiosità che ha per scoprire chi alla fine trionferà nell’edizione numero 105 del Giro è quella di tutti.

In molti, però, più che concentrarsi sull’esito della prima tappa, restano naturalmente abbagliati dalla sua consueta bellezza. Lo scatto in tenuta di jeans rivela un dettaglio che non passa inosservato.

La camicetta infatti si apre il tanto che basta per far intravedere la scollatura di Barbara. Una visione che accende la passione dei fan.

In pochi minuti, lo scatto diventa virale sul web e Barbara viene ricoperta di like e complimenti come sempre. Come al solito, sarà lei una delle protagoniste della carovana rosa.