Mercedesz Henger sta per stravolgere la sua vita: “parto e lascio tutto in mano a lei” – VIDEO

Mercedesz Henger ha pubblicato delle storie sul suo profilo di Instagram per rivelare ai suoi fans una notizia che si stava tenendo dentro oramai da tanto tempo

Mercedesz Henger è una delle modelle più amate del mondo dei social. Bionda, bellissima e con un fisico da paura, è stata conosciuta fin dalla sua nascita per il suo legame familiare. Infatti, Mercedesz è la figlia di Eva Henger. Le due hanno sempre avuto un rapporto piuttosto burrascoso, ma non hanno mai smesso davvero di volersi bene in questi anni.

Dunque, i fans della mamma l’hanno vista letteralmente crescere, diventare una donna e sbocciare come un fiore in primavera. In questi anni è stata spesso sotto ai riflettori per le sue storie d’amore, ma anche per i suoi problemi con la famiglia. Adesso, però, Mercedesz è pronta a fare una esperienza incredibile che ha sempre sognato in questi anni.

Mercedesz Henger pronta ad approdare all’Isola dei famosi: “Spero di risentirvi il più tardi possibile”

Mercedesz, infatti, sarà una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi. Dopo il successo ottenuto in queste ultime settimane, Ilary Blasi ha ricevuto una sorta di promozione. Infatti, la trasmissione prolungata fino al 27 giugno. Per questo motivo, gli autori sono dovuti correre ai ripari e trovare nuovi naufraghi da far partire per l’Honduras: Mercedesz è sicuramente una di questi.

Nelle ultime ore, ha pubblicato dei video sul suo profilo di Instagram. Direttamente dalla camera d’albergo in cui si sta tenendo la sua quarantena, ha raccontato che adesso finalmente è pronta a cominciare questa avventura. Non ci sta più nella pelle, è carinissima e vuole godersi questa esperienza al meglio, senza privarsi di nulla. “Io vado, spero di risentirvi il più tardi possibile” ha detto ai suoi fans con un sorriso entusiasta.