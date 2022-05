Don Matteo sospeso dopo l’arrivo di Don Massimo: cosa sta succedendo

Don Matteo sospeso? Terence Hill ha lasciato un vuoto incolmabile nei telespettatori italiani. Al suo posto, invece, è arrivato proprio lui: Don Massimo (Raul Bova)

Terence Hill, dopo vent’anni di onorato servizio in Don Matteo, ha deciso di chiudere una volta e per sempre questo capitolo così importante della sua vita professionale. Sicuramente ha guadagnato l’affetto del pubblico che già aveva avuto modo di conoscerlo quando era molto giovane e lui e Bud Spencer erano un duo divertentissimo. Quel ruolo lì sembrava insuperabile, eppure Don Matteo si è fatto spazio nei cuori dei telespettatori anno dopo anno sempre di più.

Don Matteo però ha deciso di non chiudere i battenti: infatti, al suo posto, è arrivato Raul Bova. Certo, è strano pensare che sarà un altro prete – Don Massimo – il protagonista di una fiction che porta un altro nome, infatti c’era molto scetticismo su questa scelta. Per quanto Raul sia amato come attore, i telespettatori hanno fatto fatica ad abituarsi all’idea di vederlo al posto di Terence Hill.

Don Matteo, Raul Bova prende il suo posto… e conquista tutti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Michelle Hunziker confessa tutto dopo anni: “Con Eros è finita perché…”. Aveva chiesto aiuto ma è stata ignorata

Don Massimo, invece, è stato apprezzato fin da subito. Il prete, infatti, a piccoli passi e senza sostituire Don Matteo, ha saputo come farsi voler bene. Durante l’ultima puntata che è andata in onda, i telespettatori hanno provato tanta tenerezza per lui quando lo hanno visto cominciare una messa senza neanche un fedele seduto tra i banchi della chiesa.

Sembrava impossibile, invece nel giro di soli due episodi Don Massimo ha fatto innamorare tutti. I telespettatori però dovranno farne a meno per via dell’Eurovision Festival Contest che sta finalmente per avere inizio: non temete, però, perché salterà per una sola settimana e poi riprenderà regolarmente dal giovedì successivo.