Nunzia De Girolamo, una dama bianca allo specchio: la tutina aderente è magica. Unica – VIDEO

Nunzia De Girolamo, una dama bianca allo specchio: la visuale è spaziale e i fan non hanno mancato di elogiarla a suon di complimenti

Ennesimo successo per Nunzia De Girolamo, che al timone di “Ciao Maschio” ha dato prova di essere una conduttrice esuberante e capace. La puntata finale della seconda edizione, trasmessa ieri in seconda serata su Rai 1, ha raccolto ben 629.000 telespettatori ed una media dell’8,25% di share.

Un traguardo che l’ex politica non ha mancato di festeggiare con i suoi numerosissimi fan, che ha ringraziato attraverso la propria pagina Instagram. Nel corso della puntata di ieri, la De Girolamo si è divertita ad intervistare Lello Arena, Guglielmo Scilla e Davide Napoleone.

Il pubblico, oltre ad apprezzare la struttura del format, è inevitabilmente attratto dalle forme seducenti messe in mostra proprio dalla favolosa conduttrice. Ieri sera, con indosso un’aderente tutina di colore bianco, la De Girolamo era una vera e propria “dama bianca“; aspetto, quest’ultimo, che i suoi fan non hanno tardato ad osservare.

Nunzia De Girolamo, una dama bianca allo specchio: la tutina aderente è magica – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Domenica In, la confessione più intima di Elisa: “si supera tutto ma stavolta è stata dura”

Nunzia De Girolamo ha voluto incentrare l’ultima puntata di “Ciao Maschio” sull’argomento “amore”. La conduttrice, assieme agli ospiti Guglielmo Scilla, Lello Arena e Davide Napoleone, ha discusso in merito alle differenze tra l’amore del passato e l’amore del presente, sottoponendo come di consueto gli intervistati alle sue implacabili domande.

Un finale di stagione letteralmente con il botto, dato che, pur trattandosi di un format che va in onda in seconda serata, l’ex politica è riuscita ad ottenere oltre l’8% di share. Il pubblico, durante queste settimane di “Ciao Maschio”, non ha avuto occhi che per la conduttrice.

Proprio ieri sera, Nunzia De Girolamo ha sfoggiato uno degli outfit più memorabili di questa edizione. La tutina aderente di colore bianco, oltre a valorizzare la silhouette impeccabile della presentatrice, ne esaltava anche l’incontenibile décolleté grazie all’esplosivo scollo a v.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti sei innamorata?”: Chanel ha il fidanzato, Ilary e Francesco reagiscono così. Pazzesco

“Bellissima, uno schianto“, “Sublime donna“, “Mamma mia che spettacolo“: questi gli apprezzamenti apparsi sotto al video di Instagram, che ha già raccolto oltre 3mila likes.