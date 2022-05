“Un Posto al Sole”, una proposta crea una nuova crisi: tensioni nella soap

Un Posto al Sole: è un periodo davvero molto complicato per la famiglia Saviani. Michele e Silvia si sono lasciati oramai da diversi mesi e lei ora sta con Giancarlo

Michele Saviani e Silvia Graziani erano una delle coppie più stabili di Un Posto al Sole. Eppure i due si sono lasciati dopo più di vent’anni d’amore, in seguito ad una crisi cominciata a settembre di due anni fa. In seguito ad una aggressione subita mentre andavano ad Indaca, i due non sono più riusciti a trovare la sintonia di un tempo.

Silvia e Michele hanno provato a ricucire ciò che è rimasto del loro matrimonio, ma non ci sono riusciti. Lei è riuscita a ritrovare la felicità un po’ di mesi fa, quando il suo cammino si è incrociato con quello di Giancarlo, un cliente particolare che veniva sempre al Caffè Vulcano. Alla fine, Silvia si è innamorata di lui e ha deciso di lasciare Michele.

Un Posto al Sole: una proposta inaspettata per Silvia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Arisa, il pubblico insorge sotto la recente FOTO: “lo facevi già da piccola?”. Impressionante

Michele è stato piuttosto comprensivo, ha deciso di lasciarla andare e per un periodo è andato a vivere a Milano per riuscire a superare la loro rottura.

Silvia, intanto, ha cominciato la sua storia d’amore con Giancarlo. I due sono ogni giorno sempre più felici e la loro gioia non è stata scalfita neanche dal ritorno di Michele a Napoli, che ha finalmente ricominciato a lavorare in radio grazie all’aiuto di Filippo che ha messo una buona parola con Chiara.

Insomma, le cose stanno procedendo a gonfie vele un po’ per tutti, ma qualcosa sta per arrivare ad infrangere questa tranquillità. Infatti, Giancarlo deciderà di fare una proposta molto particolare a Silvia. Le anticipazioni non ci rivelano cosa succederà di preciso, ma è facile pensare a due cose.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Chiamate un’ambulanza”, Valentina Vignali senza veli sui social: non indossa nulla, fan sbigottiti – FOTO

Infatti, potrebbe essere una proposta di vivere insieme o addirittura di sposarsi. Silvia e Michele, infatti, hanno deciso di divorziare e dunque lei può quasi rifarsi una nuova vita.