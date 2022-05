Arisa, l’ultimo scatto che la cantante ha postato su Instagram scatena una valanga di reazioni: con lei qualcuno di davvero speciale

Negli ultimi mesi, la vincitrice di “Ballando con le Stelle” non fa che sorprendere in continuazione il suo pubblico dei social. Arisa, apprezzatissima da oltre 1 milione di seguaci, si è rivelata una ballerina a dir poco impeccabile sulla pista della celebre trasmissione di Rai 1.

Un’esperienza che le ha permesso di creare un’unione speciale e duratura con il suo insegnante Vito Coppola, con il quale, peraltro, la nativa di Genova pareva aver iniziato addirittura una relazione. Di fatto, però, i rumors relativi a questa coppia non sono mai stati confermati né smentiti in via ufficiale dai diretti interessati.

Quest’oggi, domenica 8 maggio, la cantante è tornata a farsi viva sui social mediante una foto strepitosa. Accanto ad Arisa compare una persona davvero speciale, eppure i followers si sono lasciati distrarre da un dettaglio davvero impressionante. “Lo facevi già da piccola?“: questa la domanda più gettonata.

Arisa, il pubblico insorge sotto la recente FOTO: “lo facevi già da piccola?”. Impressionante

