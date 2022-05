Bonus 200 euro: duro colpo per gli italiani. Ci sono degli esclusi: ecco chi è stato “scartato”

Bonus 200 euro Draghi, brutta notizia per milioni di famiglie, italiani esclusi dal sussidio, il motivo è agghiacciante. Scopriamo il perchè della decisione.

Verrebbe da pensare che in un momento così triste per l’Italia e per il mondo non c’è mai fine al peggio. Milioni di famiglie erano felici di poter usufruire del tanto agognato Bonus 200 euro, ma ecco la decisione inaspettata: non tutti possono averlo.

A segnalare l’anomalia sul bonus 200 euro sono stati i colleghi de l’Avvenire, che hanno notato qualcosa di raccapricciante. Ma partiamo con ordine, a cosa serve il bonus 200 euro? Ad aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà economica che purtroppo non riescono a fronteggiare l’inflazione, per saperne di più puoi consultare il nostro approfondimento.

Per quale motivo non tutti possono usufruire del bonus? Presto detto

Il bonus 200 euro è destinato ai lavoratori dipendenti e verrà erogato una tantum direttamente in busta paga ma solo a coloro che hanno un reddito massimo di 35 mila euro che si intende come reddito individuale.

L’anomalia risulta essere una deformazione contenuta nella bozza del decreto esaminata dal Consiglio dei Ministri e sulla quale è stato dato il via libera, difatti la soglia massima di reddito pari a 35mila euro si intende come reddito complessivo individuale.

Ma in parole povere, cosa vuol dire? Te lo spieghiamo subito. Prendiamo ad esempio una famiglia nella quale lavorano 2 persone che hanno un reddito individuale fino a 35mila euro, in questo caso i lavoratori raddoppiano il bonus, quindi da 200 euro riceveranno 400 euro. Entrambi i lavoratori usufruiranno dell’incentivo.

Ecco però che si evidenzia la stortura, in quanto in una famiglia che presenta un solo lavoratore (non più 2) ed ha un reddito superiore a 35mila euro non ha diritto al bonus 200 euro.

Quindi vuol dire che se una famiglia ha un reddito annuo di 70mila euro (2 persone che guadagnano massimo 35 mila euro) potranno usufruire del bonus e lo raddoppieranno, perché appunto individuale, mentre una famiglia che ha un solo lavoratore dipendente con reddito annuo di 36mila euro, non avrà diritto a nulla. Incredibile ma vero.

L’assurda notizia è stata riportata anche dai colleghi di Tutto Lavoro 24.