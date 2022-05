Bonus 200 euro in busta paga: tutto quello che c’è da sapere

Il bonus di 200 euro in busta paga è uno dei provvedimenti contenuti nel decreto aiuti emanato dal Consiglio dei Ministri. Oggi andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere a riguardo: a chi spetta, quando e come arriverà, quali saranno i limiti di reddito

Una serie di provvedimenti rientrano all’interno del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri. Per il ‘decreto aiuti’, come è stato denominato, sono stati stanziati ben 14 miliardi di euro destinati a far ripartire l’economia del nostro paese.

E’ stato varato il 2 maggio, dal Consiglio dei Ministri, il ‘decreto aiuti’ volto a dare sostegno alle famiglie e alle aziende in difficoltà visto il periodo di crisi, dovuto anche alla guerra in Ucraina, che il paese si trova ad attraversare. Il Governo ha quindi deciso di andare in aiuto alle famiglie che si trovano a dover lottare con l’eccessivo aumento delle bollette e dei beni di consumo in generale. Una delle diverse iniziative che si trovano all’interno del decreto aiuti, è quella del bonus di 200 euro, che arriverà direttamente sulla busta paga.

Bonus 200 euro in bolletta, il nuovo provvedimento del Decreto aiuti

Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus di 200 euro. E’ destinato a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati che contano un reddito annuo lordo sotto i 35mila euro.

Il versamento del bonus avverrà ‘una tantum‘, ovvero una volta sola, un solo mese ed in un’unica soluzione. Non si tratta quindi di un bonus che verrà versato mensilmente. I soldi verranno versati direttamente sulla busta paga. Ancora da chiarire le modalità riguardo ciò; con ogni probabilità sarà il datore di lavoro ad anticipare i 200 euro, venendo successivamente rimborsato dallo Stato. Per quanto riguarda i pensionati invece, il bonus verrà emanato direttamente dall’Inps.

Non ci sono ancora date precise per quanto riguarda il versamento del bonus, si pensa verrà probabilmente erogato nelle mensilità degli stipendi di giungo-luglio.